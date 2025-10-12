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Produkcja zakończona
190S1CB/00
Ergonomiczny monitor zapewnia większą wydajność
Funkcje takie jak SmartImage, SmartContrast, SmartControl i TrueVision sprawiają, że ten energooszczędny monitor 190S1 dla firm zapewnia większą wydajność w pracy.
48 cm/19" panoramiczny S-line
Format 16:10
Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości w taki sposób, aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.
Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby monitory tej marki były produkowane z ekologicznych materiałów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie plastikowe części obudowy, metalowe części podstawy montażowej i opakowania są wykonane z materiałów w 100% podlegających recyklingowi. W przypadku niektórych modeli wykorzystujemy do 65% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Ścisłe przestrzeganie standardów RoHS zapewnia znaczne zmniejszenie lub wręcz wyeliminowanie substancji toksycznych, takich jak np. ołów. W monitorach z podświetleniem CCFL zawartość rtęci została znacząco zredukowana, a w monitorach z podświetleniem LED została wyeliminowana całkowicie. Dowiedz się więcej na stronie firmy Philips — http://www.asimpleswitch.com/global.
Monitory firmy Philips ze srebrnym certyfikatem EPEAT zapewniają bezpieczną pracę, dbałość o środowisko i znaczną oszczędność energii dzięki niskim emisjom gazów cieplarnianych przyczyniających się do pogłębiania zmian klimatu. Program EPEAT pomaga klientom w ocenie, porównywaniu i wyborze monitora na podstawie 51 kryteriów środowiskowych opracowanych przez amerykańską agencję ds. ochrony środowiska EPA. Srebrny certyfikat EPEAT jest ważny tylko wtedy, gdy firma Philips dokona odpowiedniej rejestracji danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.
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