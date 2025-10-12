Materiały przyjazne dla środowiska, spełniające międzynarodowe normy

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby monitory tej marki były produkowane z ekologicznych materiałów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie plastikowe części obudowy, metalowe części podstawy montażowej i opakowania są wykonane z materiałów w 100% podlegających recyklingowi. W przypadku niektórych modeli wykorzystujemy do 65% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Ścisłe przestrzeganie standardów RoHS zapewnia znaczne zmniejszenie lub wręcz wyeliminowanie substancji toksycznych, takich jak np. ołów. W monitorach z podświetleniem CCFL zawartość rtęci została znacząco zredukowana, a w monitorach z podświetleniem LED została wyeliminowana całkowicie. Dowiedz się więcej na stronie firmy Philips — http://www.asimpleswitch.com/global.