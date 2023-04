Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania

Ten stylowy pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany specjalnie do zastosowań hotelowych. Aby ułatwić gościom obsługę, wyposażono go w podstawowe przyciski i funkcje o wygodnym układzie. Ponadto większość pilotów hotelowych zabezpieczonych jest przed kradzieżą baterii, co pozytywnie wpływa na codzienną pracę hotelu.