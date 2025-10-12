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  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD AMVA, podświetlenie LED

241P4QPYKEB/00

Monitor o ekologicznej konstrukcji
Monitor LED AMVA firmy Philips z kamerą internetową ułatwia współpracę i komunikację, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i pieniądze.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki kamerze internetowej pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Monitor o ekologicznej konstrukcji

  • P-line

  • 61 cm (24")

  • Wyświetlacz Full HD

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.

Kamera internetowa ułatwia kontakt i współpracę

Wbudowana kamera internetowa i mikrofon pozwalają widzieć się i rozmawiać ze współpracownikami i klientami. Ten prosty sposób współpracy i udostępniania informacji pozwala oszczędzić cenny czas i ograniczyć wydatki na podróże.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse