Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
241S4LCS/00
S-line
61 cm (24")
Wyświetlacz Full HD
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątaninę kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.
Monitor Philips dzięki nowoczesnej podstawie SmartErgoBase można obniżyć do poziomu biurka, co umożliwia komfortowe oglądanie. Wąska ramka jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli przy pracy z komputerem nosisz okulary dwuogniskowe, trójogniskowe lub okulary ze szkłami progresywnymi. Ponadto ludzie o różnym wzroście mogą używać tego monitora pod wybranym kątem i na wybranej wysokości, co pomaga zmniejszyć zmęczenie i niewygodę.
Opinie
Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.