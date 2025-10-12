ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD, podświetlenie LED

241S4LSS/00

Zrównoważona wydajność
Monitor LED firmy Philips został wykonany w 25% z materiałów pochodzących z recyklingu. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki energooszczędnemu monitorowi LED

Zrównoważona wydajność

  • S-line

  • 61 cm (24")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

SmartContrast zapewnia bogactwo szczegółów czerni

SmartContrast zapewnia bogactwo szczegółów czerni

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.