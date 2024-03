Pełnokolorowy wyświetlacz ePaper

Urządzenie ma 16 GB pamięci wewnętrznej i wyświetla 60 000 kolorów, w tym niebieski, co zapewnia czytelną i niezawodną komunikację, bez potrzeby korzystania z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego. Podłącz do źródła zasilania, aby przesyłać nowe statyczne treści do natychmiastowego odtwarzania, za pośrednictwem połączeń USB, LAN lub WiFi.