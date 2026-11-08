Perfect Pixel HD — nagradzana technologia jakości obrazu

Korzystając z dziedzictwa tej nagradzanej technologii, udało nam się podnieść już i tak wysoką jakość obrazu na zupełnie nowy poziom. Technologia Philips Perfect Pixel HD Engine zapewnia płynny i niezwykle ostry obraz. Od intensywnych, żywszych kolorów i naturalnych odcieni skóry po głębszą czerń i jaśniejszą biel — każdy szczegół to prawdziwa przyjemność dla oczu.