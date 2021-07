Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest realistyczny. Procesor P5 z AI.

Procesor P5 Philips z technologią SI zapewnia obraz tak realistyczny, że czujesz się jego częścią. Zaawansowany algorytm SI przetwarza obrazy w sposób podobny do ludzkiego mózgu. Bez względu na to, co oglądasz, zapewnia on wszystkie szczegóły, kontrast, bogate kolory i płynny ruch.