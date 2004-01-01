Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.