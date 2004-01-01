Wyszukiwane terminy

      Signage Solutions Monitor Q-Line

      75BDL3510Q/00

      Wyróżnij się

      Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.

      Wyróżnij się

      Łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

      • 190 cm (75")
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Ultra HD
      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

      Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

      Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

      Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

      Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

      Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

      Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

      Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        189.3  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        74.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,4296 x 0,4296 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        400  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1200:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Technologia panelu
        ADS
        Obraz kliniczny
        Zaprogramowane ustawienie obrazów wielowymiarowych (zgodne z normą DICOM Part 14)

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Wejście wideo
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Inne połączenia
        OPS
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RJ45

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pozioma
        • Pionowa
        Efekt mozaiki
        Do 15 x 15
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45
        Uruchamianie
        • Opóźnienie włączenia
        • Stan włączenia
        • Rozruch ze źródła
        Okno uruchamiania
        Włączanie/wyłączanie logo Philips

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        150  W
        Zużycie (maks.)
        305 W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        G

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1152 x 864,75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Formaty wideo
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 720p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1683,5  mm
        Waga produktu
        37,5  kg
        Wysokość urządzenia
        961,7  mm
        Głębokość urządzenia
        69,5 mm (D@uchwyt ścienny) / 91,8 mm (D@uchwyt)  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        66,28  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        37.86  cali
        Uchwyt ścienny
        600 x 400 mm, M8
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2,74 (@ uchwyt ścienny) / 3,61 (@ uchwyt)  cali
        Szerokość ramki
        14,9 mm (nawet ramka)
        Waga produktu (funty)
        82,67  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        20–80% RH (bez skraplania)
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        5–95% RH (bez skraplania)

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        • WMV3
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód RS232
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        Akcesoria w zestawie
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
        • Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        • Przewód HDMI (1,8 m) (x1)
        • Śruba M3 (x1)
        • Logo Philips (x1)
        • Pokrywa gniazda USB (x1)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • chiński uproszczony
        • chiński (tradycyjny)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • hiszpański
        • turecki
        • japoński
        • arabski
        • rosyjski
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, klasa A
        • VCCI

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód RS232
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
