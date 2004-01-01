Pozostała zawartość opakowania
- Przewód zasilający sieciowy
- Przewód RS232
- Pilot
- Baterie do pilota
- Skrócona instrukcja obsługi
75BDL3510Q/00
Wyróżnij się
Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.
Monitor Q-Line
Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.
Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.
Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.
Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.
Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Akcesoria
Różne
