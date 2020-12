Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)

Zapewnienie stałego dostępu do materiałów ma decydujące znaczenie dla wymagających zastosowań komercyjnych. Choć jest mało prawdopodobne, że prezentowane materiały ulegną zniszczeniu, warto skonfigurować tryb awaryjny (FailOver), ponieważ zapewnia on ochronę zawartości dzięki rewolucyjnej technologii, która odtwarza określone treści na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to włącza się automatycznie w razie awarii podstawowego źródła sygnału. Wystarczy wybrać podstawowe źródło sygnału oraz połączenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać natychmiastową ochronę.