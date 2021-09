Przezroczysta karafka — kompletny zestaw

Karafka do mleka przeznaczona do ekspresów do kawy Intelia. Przezroczysty materiał ułatwia kontrolowanie poziomu mleka. Zamów dodatkowy pojemnik tutaj — gdy jeden będzie wymagał umycia, możesz korzystać z drugiego! Zobacz wszystkie korzyści