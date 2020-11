Blokowanie głowic golących

Czy posiadana przez Ciebie część została zgubiona lub uszkodzona, a reszta golarki działa idealnie? Zamów element zabezpieczający, który utrzymuje głowice golące na swoim miejscu. Pasuje on do wszystkich urządzeń do golenia AquaTouch oraz PowerTouch HQ8. Zobacz wszystkie korzyści