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Produkcja zakończona

Futerał typu „sztaluga” z wyściółką

DLN1720/10

Elegancki futerał z wyściółką,

Futerał z wyściółką – połączenie ochrony i funkcjonalności – może również służyć jako stojak do oglądania filmów na iPadzie pod różnym kątem, zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. Po odłączeniu wąska, wewnętrzna część futerału znakomicie spełnia swoją funkcję w podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

służy również jako dwustopniowy stojak

Elegancki futerał z wyściółką,

  • do iPada

Wnętrze wyściełane miękką tkaniną

Miękka tkanina wyściełająca wnętrze tego futerału chroni wykończenie urządzenia podczas jego przechowywania.

Skórzana warstwa zewnętrzna — stylowa i wytrzymała

Futerał ten jest wykonany z eleganckiej i wytrzymałej sztucznej skóry, która zapewnia stylową ochronę urządzenia.

Wewnętrzną część futerału można bez problemu odłączyć, co doskonale sprawdza się w podróży

Kiedy do ochrony urządzenia w podróży wystarcza wąski futerał, wewnętrzną część można odłączyć, dzięki czemu urządzenie mieści się bez problemu w torbie lub plecaku.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 626.1 kB
  • 6 December 2023

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