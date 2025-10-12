Elegancki futerał z wyściółką,

Futerał z wyściółką – połączenie ochrony i funkcjonalności – może również służyć jako stojak do oglądania filmów na iPadzie pod różnym kątem, zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. Po odłączeniu wąska, wewnętrzna część futerału znakomicie spełnia swoją funkcję w podróży.