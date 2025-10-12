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Produkcja zakończona
DLN1720/10
Elegancki futerał z wyściółką,
Futerał z wyściółką – połączenie ochrony i funkcjonalności – może również służyć jako stojak do oglądania filmów na iPadzie pod różnym kątem, zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. Po odłączeniu wąska, wewnętrzna część futerału znakomicie spełnia swoją funkcję w podróży.
do iPada
Miękka tkanina wyściełająca wnętrze tego futerału chroni wykończenie urządzenia podczas jego przechowywania.
Futerał ten jest wykonany z eleganckiej i wytrzymałej sztucznej skóry, która zapewnia stylową ochronę urządzenia.
Kiedy do ochrony urządzenia w podróży wystarcza wąski futerał, wewnętrzną część można odłączyć, dzięki czemu urządzenie mieści się bez problemu w torbie lub plecaku.