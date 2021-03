Nasadka TriActive Z do twardych podłóg — usuwanie kurzu i okruchów

Nowa nasadka TriActive Z do twardych podłóg skutecznie usuwa kurz i okruchy za jednym pociągnięciem. Wyjątkowa konstrukcja w kształcie litery Z kieruje kurz i większe okruchy do kanału ssania, nie popychając ich do przodu. Boczne kanały powietrza gwarantują doskonałe efekty czyszczenia wzdłuż cokołów. Nie ma już konieczności podnoszenia nasadki w celu usunięcia większych okruchów i dokładnego wyczyszczenia twardych podłóg.