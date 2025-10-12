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Produkcja zakończona
HR2010/70
Łatwy sposób na miksowanie trudnych składników
Ten blender jest wyposażony w silnik o mocy 350 W, dzbanek o pojemności 1,5 l oraz 5-ramienne ostrze, które zapewnia doskonałe rezultaty. Teraz miksowanie jest więcej niż proste!
350 W
Szklany dzbanek 1,5 l
z młynkiem
2 prędkości i funkcja pulsacji
Wysokiej jakości szklany dzbanek jest odporny na zarysowania i zapachy.
Łatwe i skuteczne czyszczenie dzięki zdejmowanemu ostrzu.
Różnorodne ustawienia tego blendera firmy Philips pozwalają miksować składniki z wybraną prędkością i do żądanego stopnia rozdrobnienia.
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