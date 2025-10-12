Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.