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Produkcja zakończona
HTS9241/12
Zapierająca dech wyrazistość wszystkich dźwiękowych detali
Odkryj technologię Crystal Clear Sound w nowym zestawie kina domowego SoundHub HTS9241. Tytanowe głośniki wysokotonowe zapewniają niezwykłą wyrazistość każdego dźwiękowego detalu. Ciesz się ulubionymi filmami i muzyką w takiej postaci, w jakiej zostały nagrane.
Blu-ray 3D
Tytanowe głośniki wysokotonowe
Te głośniki wysokotonowe, zaprojektowane w ramach współpracy partnerskiej i wykonane z tytanu, są bardzo wytrzymałe i lekkie, co zapewnia dźwięk bez zniekształceń. Ich niewiarygodna odporność na zniekształcenia oraz rezonans w całym zakresie słyszalnej częstotliwości gwarantują doskonałą wyrazistość wszystkich dźwiękowych detali.
Opracowane przez firmę Philips doskonałe głośniki klasy D stworzono, aby zachować oryginalne brzmienie i uzyskać większą dokładność sygnału audio. Dzięki temu akustyczne detale występujące w muzyce i filmach można usłyszeć tak, jak chciał tego ich autor.
Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.
3.3
z 5
3
Opinie
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Zalety
Wspaniały w każdym calu
Wady
nie widzę wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Data użycia 2018-12-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Data użycia 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich innych telewizorów Philips.
Aby sprawdzić, czy usługi wideo na żądanie (Video on Demand) są dostępne w Twoim kraju, odwiedź stronę www.philips.com/blu-ray.