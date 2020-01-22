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Produkcja zakończona

Philips Fidelio SoundHubZestaw kina domowego 2.1

HTS9241/12

3.3

| (3) Opinie

Zapierająca dech wyrazistość wszystkich dźwiękowych detali

Odkryj technologię Crystal Clear Sound w nowym zestawie kina domowego SoundHub HTS9241. Tytanowe głośniki wysokotonowe zapewniają niezwykłą wyrazistość każdego dźwiękowego detalu. Ciesz się ulubionymi filmami i muzyką w takiej postaci, w jakiej zostały nagrane.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Zapierająca dech wyrazistość wszystkich dźwiękowych detali

  • Blu-ray 3D

  • Tytanowe głośniki wysokotonowe

Tytanowe głośniki wysokotonowe zapewniają dźwięk o doskonałej czystości, bez zakłóceń

Tytanowe głośniki wysokotonowe zapewniają dźwięk o doskonałej czystości, bez zakłóceń

Te głośniki wysokotonowe, zaprojektowane w ramach współpracy partnerskiej i wykonane z tytanu, są bardzo wytrzymałe i lekkie, co zapewnia dźwięk bez zniekształceń. Ich niewiarygodna odporność na zniekształcenia oraz rezonans w całym zakresie słyszalnej częstotliwości gwarantują doskonałą wyrazistość wszystkich dźwiękowych detali.

Doskonałe wzmacniacze klasy D pozwalają zachować każdy dźwiękowy detal

Doskonałe wzmacniacze klasy D pozwalają zachować każdy dźwiękowy detal

Opracowane przez firmę Philips doskonałe głośniki klasy D stworzono, aby zachować oryginalne brzmienie i uzyskać większą dokładność sygnału audio. Dzięki temu akustyczne detale występujące w muzyce i filmach można usłyszeć tak, jak chciał tego ich autor.

Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

3

Opinie

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Zalety

Wspaniały w każdym calu

Wady

nie widzę wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Data użycia 2018-12-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Data użycia 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Przegląd ten został wykonany dla SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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Przypisy

  1. Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich innych telewizorów Philips.

  2. Aby sprawdzić, czy usługi wideo na żądanie (Video on Demand) są dostępne w Twoim kraju, odwiedź stronę www.philips.com/blu-ray.