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Produkcja zakończona
MCM169/12
Fascynacja Dźwiękiem
Aby można było jeszcze bardziej cieszyć się muzyką, mikrowieża Hi-Fi Classic firmy Philips posiada funkcję zgrywania całej muzyki – z płyt CD bezpośrednio do urządzenia USB. A do tego dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia wspaniały dźwięk.
Zgrywanie płyt CD
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.
Opinie
Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).