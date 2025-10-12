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Produkcja zakończona

Mikrowieża Classic

MCM169/12

Fascynacja Dźwiękiem

Aby można było jeszcze bardziej cieszyć się muzyką, mikrowieża Hi-Fi Classic firmy Philips posiada funkcję zgrywania całej muzyki – z płyt CD bezpośrednio do urządzenia USB. A do tego dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia wspaniały dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

  • Zgrywanie płyt CD

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).