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Produkcja zakończona
SCF292/13
Zestaw spacerowy
Zawiera wszystko co potrzebne do odciągania i przechowywania pokarmu, dzięki czemu nigdy go nie zabraknie.
Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.
Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.
Opinie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.