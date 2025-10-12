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Produkcja zakończona

Philips AventLaktator elektroniczny

SCF292/13

Zaprojektowany dla wygody
Wyjątkowy laktator przenośny został wyposażony w pamięć elektroniczną zapamiętującą indywidualny rytm odciągania pokarmu.
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Inspirowany naturą

Zaprojektowany dla wygody

  • Zestaw spacerowy

W zestawie izolowana torba podróżna i kompresy chłodzące

W zestawie izolowana torba podróżna i kompresy chłodzące

Zawiera wszystko co potrzebne do odciągania i przechowywania pokarmu, dzięki czemu nigdy go nie zabraknie.

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 