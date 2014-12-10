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Produkcja zakończona

Philips AventLaktator ręczny

SCF300/20

4.4
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt
Więcej pokarmu. W krótszym czasie.
Wyjątkowy, niezawierający bisfenolu A, ręczny laktator Philips Avent SCF300/20 pozwala zwiększyć wydajność odciągania — testy kliniczne wykazały jego większą skuteczność w porównaniu z elektrycznymi podwójnymi laktatorami szpitalnymi.*
Poznaj wszystkie korzyści

Laktator inspirowany naturą

Więcej pokarmu. W krótszym czasie.

  • Z butelką o poj. 125 ml

Opatentowana nakładka masująca

Opatentowana nakładka masująca

Pięć miękkich płatków masujących laktatora Philips Avent delikatnie wygina się do wewnątrz i na zewnątrz przy odciąganiu pokarmu i wykorzystuje podciśnienie, naśladując ssanie dziecka.

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

4
3
2

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Laktator ręczny

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Klinicznie potwierdzono, że w ciągu 20 minut laktator Philips Avent odciąga więcej mleka niż podwójne laktatory elektryczne używane w szpitalach (badanie przeprowadzone na matkach wcześniaków).