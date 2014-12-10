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Produkcja zakończona
Z butelką o poj. 125 ml
Pięć miękkich płatków masujących laktatora Philips Avent delikatnie wygina się do wewnątrz i na zewnątrz przy odciąganiu pokarmu i wykorzystuje podciśnienie, naśladując ssanie dziecka.
Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.
Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.
4.4
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Laktator ręczny
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Klinicznie potwierdzono, że w ciągu 20 minut laktator Philips Avent odciąga więcej mleka niż podwójne laktatory elektryczne używane w szpitalach (badanie przeprowadzone na matkach wcześniaków).