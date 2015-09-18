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Produkcja zakończona
Z butelką o poj. 125 ml
Delikatne podciśnienie laktatora Philips Avent symuluje odruch ssania dziecka, dzięki czemu można odciągać więcej pokarmu niż przy użyciu elektrycznego podwójnego laktatora szpitalnego*
Wyjątkowa, aktywna nakładka masująca stymuluje i reguluje laktację
Spraw, aby Twoje życie było znacznie prostsze i odciągaj pokarm bezpośrednio do butelki dla dzieci Philips Avent lub pojemnika na pokarm, po czym przechowuj go w lodówce lub zamrażarce
4.6
z 5
24
Opinie
95%
poleca ten produkt
MamaKrzysia
18/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Godny polecenia
Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF310/12 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF310/12 Laktator ręczny
joaska89
02/04/2013
Polska
JEST SUPER!!!
Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny
miatalena
04/03/2013
Polska
Rewelacja!
Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF310/20 Laktator ręczny
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Klinicznie potwierdzono, że w ciągu 20 minut laktator Philips Avent odciąga więcej mleka niż podwójne laktatory elektryczne używane w szpitalach (badanie przeprowadzone na matkach wcześniaków).