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Produkcja zakończona
Natural
Z butelką o poj. 125 ml
Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.
Po włączeniu laktator automatycznie przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby uruchomić wypływ pokarmu. Następnie możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania — zgodnie ze swoimi preferencjami.
Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.
Nagrody
4.8
z 5
145
Opinie
95%
poleca ten produkt
MiraB
04/07/2018
Polska
Idealna pomoc dla mam
Testuje laktator od tygodnia, ale już teraz wiem,że nie wyobrażam sobie bez niego życia! Moim problemem był nawał mleczny, a co za tym idzie nieustanny kłopot z zastojem pokarmu. Ręczny laktator męczył mnie niesamowicie. Kiedy pierwszy raz użyłam tego laktatora elelektrycznego od Philips moje bycie mamą zyskało nowy wymiar! Cudowna ulga i cudowne wsparcie dla moich piersi. Laktator jest leciutki, bardzo łatwo przenosi się z miejsca na miejsce. Wygląda schludnie i mieści się do zwykłej, maminej torebki. Nie jest głośny jak na takiego typu urządzenie. Bardzo sprawnie odciąganie pokarm, działa intuicyjnie. Nie trzeba przy nim za wiele kombinować, aby osiągnąć zamierzony efekt. Dołączona buteleczka to strzał w dziesiątkę! Mogę od razu podać dziecku mleko lub poprosić o to tatę bobasa. Polecam z czystym sumieniem!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural
Olapolen30
28/06/2018
Polska
Karmienie stało się prostsze =)
Od kiedy korzystam z tego laktatora, karmienie stało się dużo prostsze. Jest cichy, ładny, prosty w użytkowaniu i czyszczeniu oraz bardzo poręczny. Dzięki zasilaniu zarówno bateriami jak i akumulatorem, można z niego korzystać praktycznie wszędzie. Dzięki trzem mocom ssącym - dostosowuje się do potrzeb każdej mamy - np. w sytuacji gdy piersi są obolałe. Wbrew powszechnej opinii karmienie piersią nie jest wcale łatwe, szczególnie przy pierwszym dziecku i w pierwszych tygodniach po porodzie. Wiele Mam z tego powodu rezygnuje z karmienia piersią. Ten laktator naprawdę ułatwił moje życie i pomógł w sytuacji gdy myślałam, że karmienie piersią mojego Maleństwa rychło dobiegnie końca. Zdecydowanie polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural
Felcia
02/06/2017
Polska
.
Laktator mam od kilku dni, myślę że jest wart swojej ceny jednak uwazam, że chodzi zbyt głośno. Brak danych technicznych typu jak szybkie jest ssanie.
Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural
Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011