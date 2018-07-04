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Produkcja zakończona

Philips AventPojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

SCF332/01

4.8
| (145) Opinie | 95% poleca ten produkt

2 Nagrody

Większa wygoda, więcej pokarmu
Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Laktator z nakładką masującą

Większa wygoda, więcej pokarmu

  • Natural

  • Z butelką o poj. 125 ml

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Tryb delikatnej stymulacji i 3 ustawienia odciągania pokarmu

Tryb delikatnej stymulacji i 3 ustawienia odciągania pokarmu

Po włączeniu laktator automatycznie przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby uruchomić wypływ pokarmu. Następnie możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania — zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

145

Opinie

95%

poleca ten produkt

3
2

04/07/2018

Polska

Polska

Idealna pomoc dla mam

Testuje laktator od tygodnia, ale już teraz wiem,że nie wyobrażam sobie bez niego życia! Moim problemem był nawał mleczny, a co za tym idzie nieustanny kłopot z zastojem pokarmu. Ręczny laktator męczył mnie niesamowicie. Kiedy pierwszy raz użyłam tego laktatora elelektrycznego od Philips moje bycie mamą zyskało nowy wymiar! Cudowna ulga i cudowne wsparcie dla moich piersi. Laktator jest leciutki, bardzo łatwo przenosi się z miejsca na miejsce. Wygląda schludnie i mieści się do zwykłej, maminej torebki. Nie jest głośny jak na takiego typu urządzenie. Bardzo sprawnie odciąganie pokarm, działa intuicyjnie. Nie trzeba przy nim za wiele kombinować, aby osiągnąć zamierzony efekt. Dołączona buteleczka to strzał w dziesiątkę! Mogę od razu podać dziecku mleko lub poprosić o to tatę bobasa. Polecam z czystym sumieniem!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

28/06/2018

Polska

Polska

Karmienie stało się prostsze =)

Od kiedy korzystam z tego laktatora, karmienie stało się dużo prostsze. Jest cichy, ładny, prosty w użytkowaniu i czyszczeniu oraz bardzo poręczny. Dzięki zasilaniu zarówno bateriami jak i akumulatorem, można z niego korzystać praktycznie wszędzie. Dzięki trzem mocom ssącym - dostosowuje się do potrzeb każdej mamy - np. w sytuacji gdy piersi są obolałe. Wbrew powszechnej opinii karmienie piersią nie jest wcale łatwe, szczególnie przy pierwszym dziecku i w pierwszych tygodniach po porodzie. Wiele Mam z tego powodu rezygnuje z karmienia piersią. Ten laktator naprawdę ułatwił moje życie i pomógł w sytuacji gdy myślałam, że karmienie piersią mojego Maleństwa rychło dobiegnie końca. Zdecydowanie polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

02/06/2017

Polska

Polska

.

Laktator mam od kilku dni, myślę że jest wart swojej ceny jednak uwazam, że chodzi zbyt głośno. Brak danych technicznych typu jak szybkie jest ssanie.

Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

Przegląd ten został wykonany dla SCF332/01 Pojedynczy laktator elektryczny z serii Natural

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011