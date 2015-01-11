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  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen
  • Dobre karmienie, spokojny sen

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt PES Classic +

SCF660/27

4.9
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dobre karmienie, spokojny sen
Rozdrażnienie to z pewnością najczęstsza przyczyna płaczu dzieci. Butelka do karmienia Advanced Classic firmy Philips Avent znacznie zmniejsza częstotliwość występowania kolki*** i stanu rozdrażnienia. Dzięki temu dziecko jest spokojniejsze, szczególnie w nocy**.
Poznaj wszystkie korzyści

Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy**

Dobre karmienie, spokojny sen

  • 2 butelki

  • 125 ml

  • ze smoczkiem dla niemowląt

  • 0m+

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**

Umożliwia dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka

Umożliwia dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka

Podczas karmienia wyjątkowa osłonka smoczka Avent zgina się, umożliwiając dopływ powietrza do butelki zamiast do brzuszka dziecka. Dziecko kontroluje przepływ mleka, tak jak podczas karmienia piersią.

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu

Dostępnych jest pięć smoczków o różnych stopniach wypływu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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Przypisy

  1. Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).

  2. Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.