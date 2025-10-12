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Produkcja zakończona
SCF683/07
Pierwszy krok dziecka do używania kubka
Zestaw przejściowy butelka-kubek SCF683/07 firmy Philips Avent jest delikatny dla dziąseł dziecka dzięki miękkiemu ustnikowi zapobiegającemu rozlewaniu
260 ml
Smoczek o regulowanym wypływie
Przyczep wygodne uchwyty do butelki dla niemowląt, aby pomóc dziecku w nauce samodzielnego picia
Zamiast smoczka załóż miękki, zapobiegający rozlewaniu ustnik — najdelikatniejszy dla dziąseł Twojego dziecka
Przekształć butelkę do karmienia w kubek, zastępując smoczek miękkim, zapobiegającym rozlewaniu ustnikiem
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