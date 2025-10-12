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Produkcja zakończona

Philips AventZestaw przejściowy butelka-kubek

SCF683/07

Pierwszy krok dziecka do używania kubka

Zestaw przejściowy butelka-kubek SCF683/07 firmy Philips Avent jest delikatny dla dziąseł dziecka dzięki miękkiemu ustnikowi zapobiegającemu rozlewaniu

Poznaj wszystkie korzyści

Wygodne uchwyty butelek

Pierwszy krok dziecka do używania kubka

  • 260 ml

  • Smoczek o regulowanym wypływie

Wygodne, zdejmowane uchwyty

Wygodne, zdejmowane uchwyty

Przyczep wygodne uchwyty do butelki dla niemowląt, aby pomóc dziecku w nauce samodzielnego picia

Miękki, zapobiegający rozlewaniu ustnik

Miękki, zapobiegający rozlewaniu ustnik

Zamiast smoczka załóż miękki, zapobiegający rozlewaniu ustnik — najdelikatniejszy dla dziąseł Twojego dziecka

Wymień smoczek na miękki ustnik

Wymień smoczek na miękki ustnik

Przekształć butelkę do karmienia w kubek, zastępując smoczek miękkim, zapobiegającym rozlewaniu ustnikiem

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie