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Dysza urządzenia AirFloss psuje się lub nie schodzi

Jeśli nie można zdjąć dyszy z uchwytu urządzenia Philips Sonicare AirFloss lub jeśli łatwo się psuje, poniżej znajdziesz rozwiązanie tego problemu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: CRP122/01, HX8494/03, HX8494/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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