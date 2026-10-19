Dysza urządzenia AirFloss psuje się lub nie schodzi
Jeśli nie można zdjąć dyszy z uchwytu urządzenia Philips Sonicare AirFloss lub jeśli łatwo się psuje, poniżej znajdziesz rozwiązanie tego problemu.
Jeśli nie można zdjąć dyszy z uchwytu urządzenia AirFloss ważne jest, aby nie zginać ani nie przekręcać dyszy podczas jej zdejmowania.
Poniżej można znaleźć wskazówki dotyczące wykonania tej czynności:
1. Chwyć dyszę / końcówkę dyszy. Możesz ułatwić sobie tę czynność, trzymając ją przez ręcznik lub szmatkę 2. Prostym ruchem zdejmij dyszę/końcówkę dyszy z uchwytu 3. Po zdjęciu dyszy załóż ją i ponownie zdejmij kilka razy
Uwaga: upewnij się, że używasz właściwego typu dyszy.
Jeśli dysza Philips AirFloss łatwo się psuje, upewnij się, że używasz właściwego typu dyszy. Dyszy AirFloss Pro i Ultra nie można używać wymiennie.
Obejrzyj film poniżej, aby uzyskać więcej informacji.
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:CRP122/01, HX8494/03, HX8494/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›