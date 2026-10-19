Dysza urządzenia AirFloss psuje się lub nie schodzi

Jeśli nie można zdjąć dyszy z uchwytu urządzenia AirFloss ważne jest, aby nie zginać ani nie przekręcać dyszy podczas jej zdejmowania.



Poniżej można znaleźć wskazówki dotyczące wykonania tej czynności:



1. Chwyć dyszę / końcówkę dyszy. Możesz ułatwić sobie tę czynność, trzymając ją przez ręcznik lub szmatkę

2. Prostym ruchem zdejmij dyszę/końcówkę dyszy z uchwytu

3. Po zdjęciu dyszy załóż ją i ponownie zdejmij kilka razy



Uwaga: upewnij się, że używasz właściwego typu dyszy.