Na ekspresie do kawy Philips jest wyświetlany kod błędu
Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, taki jak 01, 03, 04, 05, 11, 14 lub 19 w ekspresie do kawy Philips — poniżej przedstawiono możliwe przyczyny i rozwiązania.
W przypadku innych błędów, które nie zostały wymienione powyżej (np. błędy 02, 10, 15, 22), urządzenie musi zostać naprawione. Skontaktuj się z nami.
Jeśli zostanie wyświetlony błąd 01, oznacza to, że młynek do kawy w ekspresie nie działa prawidłowo z powodu zablokowania lejka kawy. Aby rozwiązać ten problem, odblokuj lejek kawy (za pomocą łyżki do kawy lub odkurzacza, jak opisano poniżej):
1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż będzie całkowicie ciche (nie będzie z niego słychać żadnych dźwięków). Może to potrwać od 15 do 20 sekund 2. Otwórz klapkę serwisową i wyjmij blok zaparzający 3. Otwórz pokrywkę lejka na zmieloną kawę i wsuń uchwyt łyżki do lejka. Jeśli w lejku nie ma zmielonej kawy, włóż uchwyt łyżki do lejka od dołu. 4. Przesuwaj uchwyt łyżki w górę i w dół, aż zmielona kawa, która zapycha lejek, wypadnie na zewnątrz. Może to wymagać użycia pewnej siły. 5. Usuń i wyczyść całą zmieloną kawę, która wpadła do lejka, za pomocą odkurzacza 6. Następnie przytrzymaj ssawkę odkurzacza u wylotu lejka kawy i zasłoń lejek na zmieloną kawę ręką. Lub odwrotnie – umieść odkurzacz na górze i zasłoń spód lejka do kawy. 7. Włóż z powrotem blok zaparzający. Następnie włącz urządzenie i przygotuj espresso. 8. Po zakończeniu zaparzania sprawdź, czy w lejku nie ma zmielonej kawy. Jeśli operacja się nie powiodła, powtórz procedurę odblokowania. Nie nalewaj wody do pojemnika na ziarna kawy i nie pozwól, żeby woda się do niego dostała, aby lejek kawy się nie zablokował.
Błąd 03 oznacza, że blok zaparzający jest zabrudzony i nie działa prawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, wyczyść blok zaparzający w sposób opisany poniżej:
1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż będzie całkowicie ciche (nie będzie z niego słychać żadnych dźwięków). Może to potrwać od 15 do 20 sekund 2. Otwórz klapkę serwisową i wyjmij blok zaparzający 3. Przepłucz dokładnie blok zaparzający letnią wodą. Następnie pozostaw go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem na miejscu.
Jeśli w ekspresie do kawy Philips wyświetlany jest kod błędu E04, oznacza to, że blok zaparzający nie został prawidłowo umieszczony. Aby rozwiązać problem, otwórz klapkę serwisową urządzenia i wepchnij blok zaparzający na miejsce. Po prawidłowym umieszczeniu bloku zaparzającego w urządzeniu usłyszysz kliknięcie.
Aby rozwiązać ten problem i usunąć uwięzione powietrze z ekspresu, wykonaj następujące czynności:
1. WYŁĄCZ urządzenie. 2. Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean lub inny filtr, który się w nim znajduje. 3. Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu 4. Ponownie włącz urządzenie. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2 lub 3 filiżanki gorącej wody
Jeśli korzystasz z filtra wody AquaClean, wykonaj następujące dodatkowe czynności, aby upewnić się, że filtr jest gotowy do użycia i prawidłowo zainstalowany:
1 Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około 5 sekund. 2. Zanurz filtr do góry dnem w pojemniku/misce z wodą i poczekaj, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra. 3. Umieść filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą. 4. Ponownie uruchom urządzenie, a następnie wyłącz je i włącz. 5. Wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.
Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu 14, oznacza to, że ekspres do kawy Philips jest przegrzany. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut, aż ostygnie.
Pojawienie się kodu błędu 11 lub 19 oznacza, że należy pozostawić urządzenie na jakiś czas, by dostosowało się do temperatury pokojowej po transporcie/przyniesieniu z zewnątrz. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w okresie zimowym, gdy na zewnątrz jest zimno.
Aby rozwiązać ten problem, wyłącz urządzenie na 30 minut, a następnie spróbuj ponownie.
Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, może to oznaczać, że wtyczka z tyłu urządzenia nie jest prawidłowo podłączona. Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
W przypadku pojawienia się innych kodów błędów niż te wymienione powyżej, prosimy o kontakt.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:EP4441/50, EP4446/70, EP4443/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›