Na ekspresie do kawy Philips jest wyświetlany kod błędu

Jeśli zostanie wyświetlony błąd 01, oznacza to, że młynek do kawy w ekspresie nie działa prawidłowo z powodu zablokowania lejka kawy.

Aby rozwiązać ten problem, odblokuj lejek kawy (za pomocą łyżki do kawy lub odkurzacza, jak opisano poniżej):



1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż będzie całkowicie ciche (nie będzie z niego słychać żadnych dźwięków). Może to potrwać od 15 do 20 sekund

2. Otwórz klapkę serwisową i wyjmij blok zaparzający

3. Otwórz pokrywkę lejka na zmieloną kawę i wsuń uchwyt łyżki do lejka. Jeśli w lejku nie ma zmielonej kawy, włóż uchwyt łyżki do lejka od dołu.

4. Przesuwaj uchwyt łyżki w górę i w dół, aż zmielona kawa, która zapycha lejek, wypadnie na zewnątrz. Może to wymagać użycia pewnej siły.

5. Usuń i wyczyść całą zmieloną kawę, która wpadła do lejka, za pomocą odkurzacza

6. Następnie przytrzymaj ssawkę odkurzacza u wylotu lejka kawy i zasłoń lejek na zmieloną kawę ręką. Lub odwrotnie – umieść odkurzacz na górze i zasłoń spód lejka do kawy.

7. Włóż z powrotem blok zaparzający. Następnie włącz urządzenie i przygotuj espresso.

8. Po zakończeniu zaparzania sprawdź, czy w lejku nie ma zmielonej kawy. Jeśli operacja się nie powiodła, powtórz procedurę odblokowania.

Nie nalewaj wody do pojemnika na ziarna kawy i nie pozwól, żeby woda się do niego dostała, aby lejek kawy się nie zablokował.