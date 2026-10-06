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Na ekspresie do kawy Philips jest wyświetlany kod błędu

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, taki jak 01, 03, 04, 05, 11, 14 lub 19 w ekspresie do kawy Philips — poniżej przedstawiono możliwe przyczyny i rozwiązania. 

W przypadku innych błędów, które nie zostały wymienione powyżej (np. błędy 02, 10, 15, 22), urządzenie musi zostać naprawione. Skontaktuj się z nami.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: EP4441/50, EP4446/70, EP4443/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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