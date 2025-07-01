Pomoc Philips Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie

Jeśli szczoteczka do zębów wyłącza się samoczynnie, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.



Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.

1. Zmień tryb szczotkowania. Wybrany tryb szczotkowania określa czas szczotkowania. Szczoteczka wyłączy się automatycznie po upływie zalecanego czasu.

Zalecamy zmianę trybu szczotkowania. Czas trybu szczotkowania waha się w zakresie od 20 sekund do 3,5 minuty. 2. Sprawdź, czy funkcja BrushPacer jest włączona. Funkcja BrushPacer dzieli czas szczotkowania na sześć części. Podczas szczotkowania na krótko przestaje wibrować, sygnalizując, kiedy należy przejść do następnego obszaru. Szczoteczka zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu sesji szczotkowania. 3. Sprawdź, czy czujnik nacisku jest włączony. Szczoteczka mierzy siłę nacisku wywieranego podczas szczotkowania. Jeśli naciśniesz za mocno, chwilowo zatrzyma się, co oznacza, że używasz zbyt dużej siły. Czy nadal masz problemy ze szczoteczką do zębów? Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.