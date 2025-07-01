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Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie

Jeśli szczoteczka do zębów wyłącza się samoczynnie, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.

Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3792/12 , HX6803/04 , HX3792/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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