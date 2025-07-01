Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Jeśli szczoteczka do zębów wyłącza się samoczynnie, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Wybrany tryb szczotkowania określa czas szczotkowania. Szczoteczka wyłączy się automatycznie po upływie zalecanego czasu. Zalecamy zmianę trybu szczotkowania. Czas trybu szczotkowania waha się w zakresie od 20 sekund do 3,5 minuty.
Funkcja BrushPacer dzieli czas szczotkowania na sześć części. Podczas szczotkowania na krótko przestaje wibrować, sygnalizując, kiedy należy przejść do następnego obszaru. Szczoteczka zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu sesji szczotkowania.
Szczoteczka mierzy siłę nacisku wywieranego podczas szczotkowania. Jeśli naciśniesz za mocno, chwilowo zatrzyma się, co oznacza, że używasz zbyt dużej siły.
Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HX3792/12 , HX6803/04 , HX3792/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›