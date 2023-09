Pomoc Philips

Jakie funkcje są obsługiwane przez podłączony ekspres do kawy Saeco?

Ekspresy do kawy Saeco z wbudowaną łącznością Wi-Fi umożliwiają bezpośrednie połączenie z Internetem bez konieczności korzystania z aplikacji w urządzeniu przenośnym. Ta funkcja łączności otwiera świat nowych funkcji. Regularne, automatyczne aktualizacje oprogramowania zapewniają ciągłe zwiększanie wydajności ekspresu i poprawę bezpieczeństwa, a także umożliwiają korzystanie z nowych funkcji i zapewniają ciągłą aktualizację treści. Wbudowana łączność Wi-Fi wzbogaca doznania i pomaga w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia.



Poniżej znajdują się najważniejsze funkcje, które są dostępne dla każdej wersji oprogramowania / daty.



Po podłączeniu ekspresu do sieci Wi-Fi i utworzeniu konta „My Saeco” można korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.



Poniższe usługi mogą ulec zmianie, a z czasem nowe kraje lub funkcje mogą zostać odblokowane, dlatego oprogramowanie ekspresu powinno być zawsze aktualne. Aktualizacja ma zasadnicze znaczenie dla ochrony prywatności i prawidłowego działania urządzenia.



Wskazówka aby urządzenie aktualizowało się automatycznie:

Upewnij się, że jest podłączone do zasilania i połączone z siecią Wi-Fi, zasady ochrony prywatności i konto My Saeco są włączone, a funkcja „Automatyczna aktualizacja” jest zaznaczona.