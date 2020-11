Etui podróżne ze złączem USB i szklanka do ładowania

Luksusowe etui podróżne ze złączem USB ma również funkcję ładowania, więc nie zabraknie Ci zasilania w podróży. Umieść szczoteczkę w etui i podłącz do laptopa lub gniazdka elektrycznego. W zestawie również uchwyt na główkę szczoteczki zapewniający dodatkową higienę podczas podróży. Z kolei jeśli chodzi o ładowanie w domu, nasza smukła szklanka do ładowania będzie pasować do Twojej łazienki, a ponadto można jej także użyć do płukania po zakończeniu szczotkowania. Wystarczy umieścić szczoteczkę w szklance. Pojedyncze pełne naładowanie pozwala regularnie korzystać z urządzenia przez dwa tygodnie.