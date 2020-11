Wysokiej jakości szklanka do ładowania i etui podróżne

Ładowanie szczoteczki jeszcze nigdy nie było tak proste. Po umyciu zębów wystarczy włożyć szczoteczkę do eleganckiej szklanki, a szczoteczka natychmiast zacznie się ładować. Szklana ładowarka jest stylowym dodatkiem do łazienki, a także może służyć jako szklanka do płukania zębów. Jednokrotne naładowanie szczoteczki gwarantuje nawet do 3 tygodni czasu do całkowitego wyczerpania baterii. Nasze wysokiej jakości etui pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży.