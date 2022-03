Na rynku jest tyle żarówek LED o różnych właściwościach, funkcjach i stopniu wydajności oświetlenia. Skąd wiesz, czy są one odpowiednie dla Ciebie? Nasz ekspert Jacques Le Berre pomoże nam obalić wszystkie mity i pokaże nam, na co warto zwracać uwagę! Wiedza to potęga.