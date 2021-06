Zawsze należy korzystać z odpowiedniej ładowarki dołączonej do golarki. Należy również sprawdzić, czy kształt wtyczki do ładowania umożliwia jej całkowite dopasowanie do urządzenia. Nie należy wciskać jej na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku zgubienia oryginalnej ładowarki można kupić nową ładowarkę w naszym sklepie internetowym lub skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.