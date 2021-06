Ze względów bezpieczeństwa urządzenie Philips OneBlade działa tylko bezprzewodowo. Sprawdź, czy urządzenie OneBlade jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Jeśli tak, odłącz je i spróbuj włączyć jeszcze raz. Urządzenie powinno działać.

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie Philips OneBlade działa tylko bezprzewodowo. Sprawdź, czy urządzenie OneBlade jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Jeśli tak, odłącz je i spróbuj włączyć jeszcze raz. Urządzenie powinno działać.

Urządzenie OneBlade nie jest naładowane