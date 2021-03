Ważne jest prawidłowe usytuowanie zbiornika wody w urządzeniu. Gdy pozycja zbiornika wody jest nieprawidłowa, zamiast wody urządzenie będzie pobierać powietrze.

Jeśli posiadasz ekspres do kawy ze zbiornikiem wody znajdującym się w przedniej części urządzenia, sprawdź, czy zbiornik jest całkowicie przesunięty do tyłu, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony.

Jeśli posiadasz ekspres do kawy ze zbiornikiem wody znajdującym się w górnej części urządzenia, upewnij się, że powierzchnia pod zbiornikiem jest wolna od zanieczyszczeń, pozostałości lub ziaren kawy.