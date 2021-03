Jeśli podczas korzystania z ekspresu do kawy Philips wystąpi błąd, pojawi się czerwone tło z ikonami oraz kodem błędu, np. 01, 03, 04, 05, 11, 14 lub 19. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie kodów błędów oraz rozwiązania problemów, które one oznaczają. Uwaga: jeśli ekspres do kawy wyświetla kod błędu, który nie został wymieniony powyżej, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, ponieważ Twoje urządzenie wymaga serwisu.

Pojawienie się kodu E01 oznacza, że młynek do kawy nie działa prawidłowo ze względu na lejek kawy zatkany zmieloną kawą.Aby rozwiązać ten problem, udrożnij lejek kawy i dodatkowo wyczyść go odkurzaczem. Wykonaj następujące czynności:! Aby zapobiec zablokowaniu lejka, nie wlewaj wody do pojemnika na ziarna kawy i czyść lejek co tydzień.

Aby usunąć powietrze z urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 1. WYŁĄCZ urządzenie. 2. Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean lub inny filtr, który się w nim znajduje. 3. Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu. 4. Ponownie włącz urządzenie. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody nalej 2–3 filiżanki gorącej wody Jeśli korzystasz z filtra wody AquaClean, wykonaj następujące dodatkowe czynności, aby upewnić się, że filtr jest gotowy do użycia i prawidłowo zainstalowany: 1 Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około 5 sekund. 2. Zanurz filtr do góry dnem w pojemniku/misce z wodą i poczekaj, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra. 3. Umieść filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą. 4. Ponownie uruchom urządzenie, a następnie wyłącz je i włącz. 5. Wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.

Kod błędu 11 lub 19: Urządzenie musi dostosować się do temperatury pokojowej

Pojawienie się kodu błędu 11 lub 19 oznacza, że należy pozostawić urządzenie na jakiś czas, by dostosowało się do temperatury pokojowej po transporcie/przyniesieniu z zewnątrz. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w okresie zimowym, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno i temperatura spada do ok. 0 stopni.



Wyłącz urządzenie na 30 minut, a następnie włącz je ponownie.



Inną możliwością jest podwójne sprawdzenie, czy wtyczka z tyłu urządzenia jest prawidłowo podłączona: należy wcisnąć ją do oporu! Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.



Jeśli ekspres do kawy wyświetla inny kod błędu lub jeśli zalecane czynności nie pomogły rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.