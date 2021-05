Jeśli pod urządzeniem lub obok zbiornika wody zbiera się czysta woda, oznacza to, że zbiornik wody nie jest prawidłowo usytuowany w urządzeniu.

Aby to naprawić, umieść go w prawidłowej pozycji, całkowicie wpychając zbiornik wody do urządzenia.

Jeśli zbiornik wody jest ustawiony w odpowiedniej pozycji, a czysta woda wciąż wydostaje się spod urządzenia, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.