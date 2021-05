Golarka Philips się nie ładuje

W przypadku problemu z ładowaniem golarki Philips zapoznaj się z poniższymi poradami, aby rozwiązać ten problem samodzielnie.

Golarka nie jest podłączona Upewnij się, że przewód do ładowania golarki Philips został prawidłowo podłączony do golarki i do działającego gniazdka elektrycznego.

Ładowarki lub przewód do ładowania nie są zgodne z golarką Philips Do ładowania golarki Philips należy zawsze używać oryginalnej ładowarki i przewodu (USB). Aby sprawdzić, która ładowarka jest zgodna z posiadaną golarką, odwiedź nasz sklep internetowy lub zadzwoń do nas w celu uzyskania dalszej pomocy.

Włączony jest tryb oszczędzania energii Podczas ładowania golarki Philips można zauważyć migający wskaźnik lub symbol akumulatora. Aby zmniejszyć zużycie energii, ten wskaźnik wyłączy się automatycznie 15 lub 30 minut po pełnym naładowaniu golarki.



Aby sprawdzić, czy tryb oszczędzania energii golarki jest włączony, odłącz przewód ładujący i podłącz go ponownie do golarki. To sprawi, że wskaźnik zacznie ponownie migać. Teraz możesz mieć pewność, że golarka się ładuje.

Ładowanie golarki firmy Philips po raz pierwszy lub po bardzo długim czasie Podczas ładowania golarki Philips po raz pierwszy lub po bardzo długim czasie akumulator zaczyna ładować się bardzo wolno, aby uniknąć uszkodzenie urządzenia. Oznacza to, że wskaźnik ładowania golarki może nie migać przez pierwsze kilka godzin.



To nic poważnego. Pozwól golarce ładować się przez co najmniej 2 godziny, po czym sprawdź poziom naładowania. Jeśli golarka nadal się nie ładuje, mógł wystąpić inny problem.