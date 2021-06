Jeśli śruba wyciskająca wyciskarki do soku Philips utknęła, znajdź rozwiązanie poniżej.

Śruba wyciskająca jest zablokowana przez składniki

Jeśli śruba wyciskająca wyciskarki do soku Philips jest zablokowana przez składniki, urządzenie przejdzie w tryb pracy do tyłu w celu jej odblokowania, wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych i wyłączy się. Następnie naciśnij wyłącznik (znajdujący się w górnej części jednostki centralnej), aby ponownie włączyć urządzenie.



Jeśli urządzenie jest nadal zablokowane, naciśnij wyłącznik, aby je wyłączyć, a następnie odłącz je od zasilania. Następnie rozłóż system wyciskania (patrz rysunek poniżej) i wyczyść go przed ponownym użyciem urządzenia.