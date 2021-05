Funkcja Bluetooth nie jest włączona lub nie dochodzi do parowania

Przed otwarciem aplikacji Sonicare sprawdź na smartfonie, czy funkcja Bluetooth jest włączona. Jeśli nie, przejdź do ustawień w smartfonie, aby włączyć funkcję Bluetooth.



Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, spróbuj zresetować sieć Bluetooth w smartfonie. Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić pamięć podręczną urządzenia z systemem Android lub iPhone:



Wyczyść pamięć podręczną Bluetooth w systemie Android

1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia)

2 Wybierz pozycję „Application Manager” (Menedżer aplikacji)'

3 Naciśnij przycisk „More” (Więcej) lub trzy kropki w prawym górnym rogu

4. Wybierz pozycję „Show system apps” (Pokaż aplikacje systemowe)

5. Wybierz „Bluetooth” lub „Bluetooth share” (Udostępnianie przez Bluetooth)

6. Wybierz pamięć masową

7. Dotknij opcji „Clear Cache” (Wyczyść pamięć podręczną)

8. Uruchom telefon ponownie

9. Spróbuj połączyć się ponownie, wykonując czynności opisane w aplikacji Sonicare



Czyszczenie pamięci podręcznej Bluetooth w systemie iOS

1. Przejdź do menu „Settings” (Ustawienia)

2. Wybierz pozycję „Bluetooth”

3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona

4. Na karcie „My devices” (Moje urządzenia) dotknij ikony informacji obok szczoteczki

5. Wybierz pozycję „Forget this device” (Zapomnij to urządzenie)

6. Spróbuj połączyć się ponownie, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji Sonicare