Szczoteczki do zębów Philips Sonicare wykorzystują intensywne wibracje, wytwarzające do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Emitowany dźwięk jest głośniejszy niż dźwięk emitowany przez zwykłą szczoteczkę bez wibracji. Jeśli jest to Twoja pierwsza elektryczna szczoteczka do zębów, przyzwyczajenie się do korzystania z niej może Ci zająć nieco czasu.



Jeśli poziom hałasu będzie wyższy, spróbuj skorzystać z naszych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów lub obejrzyj poniższy film, aby rozwiązać ten problem.



