Odkurzacz posiada różne ustawienia mocy w zależności od modelu. Poniżej znajdują się ustawienia zalecane do codziennego użytkowania dla każdego modelu:

Dla SpeedPro: Odkurzacz Philips SpeedPro ma dwa ustawienia mocy ssania: 1 i 2. Do codziennego użytkowania zalecane jest ustawienie 1. Najwyższe ustawienie to 2 — zapewnia ono większą moc ssania. Ustawienie 2 jest przeznaczone do czyszczenia bardzo zabrudzonych powierzchni. W trybie 2 akumulator rozładowuje się bardzo szybko, dlatego w przypadku zwykłych ilości kurzu najlepiej korzystać z ustawienia 1*.

Dla SpeedPro Max: Najwyższe ustawienie odkurzacza Philips SpeedPro Max to Turbo i ma ono bardzo dużą moc ssania. W związku z tym ustawienie Turbo powoduje bardzo szybkie rozładowanie akumulatora. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia bardzo zabrudzonych powierzchni, nie zaś do codziennego użytkowania. W przypadku zwykłych ilości kurzu należy korzystać z ustawienia 1 lub 2 odkurzacza Philips SpeedPro Max.