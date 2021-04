Kod błędu E6 (jeśli patrzysz na niego do góry nogami, może wyglądać jak 93) oznacza, że przez zasilacz odkurzacza bezprzewodowego Philips SpeedPro Max nie przepływa prąd. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy zasilacz odkurzacza bezprzewodowego jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego, a dysk ładujący (magnes) został prawidłowo przymocowany. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami.

Kod błędu SE (lub 35)

Kod błędu SE (jeśli patrzysz na niego do góry nogami, może wyglądać jak 35) oznacza, że odkurzacz bezprzewodowy Philips SpeedPro Max nie może działać prawidłowo lub ładować się ze względu na zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniu. Może on również wskazywać na mechaniczną usterkę odkurzacza.



Gdy temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka (powyżej 40°C) lub zbyt niska (poniżej 5°C), odłącz odkurzacz bezprzewodowy Philips SpeedPro Max od ładowarki i przenieś go do pomieszczenia o temperaturze około 20°C.



Wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.