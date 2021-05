Przycisk zasilania jest zablokowany

Resztki pasty do zębów mogą osadzać się w małej szczelinie wokół przycisku zasilania. Może to doprowadzić do zablokowania przycisku zasilania i uniemożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie. Przetrzyj przycisk zasilania i obszar wokół niego wilgotną ściereczką, aby odpowiednio go oczyścić. Zalecamy zdjęcie główki szczoteczki po każdym użyciu i opłukanie szczoteczki i uchwytu pod wodą w celu usunięcia osadu.