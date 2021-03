Po zainstalowaniu i aktywowaniu filtra AquaClean, jego wskaźnik zacznie świecić na niebiesko, co oznacza, że filtr wody AquaClean jest aktywny.

Jeśli wskaźnik AquaClean nie świeci na niebiesko, oznacza to, że filtr nie jest aktywny. Wówczas należy go zainstalować i aktywować. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami lub obejrzyj przygotowany przez nas film:

Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund. Zanurz filtr do góry dnem w dzbanku z zimną wodą, potrząsaj nim/ściskaj go, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra. Filtr jest teraz gotowy do użycia. Możesz włożyć go do zbiornika wody. Włóż filtr do zbiornika wody pionowo w miejscu połączenia. Dociśnij filtr maksymalnie w dół. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu „MAX” i wsuń go do urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj ikonę filtra AquaClean przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać. Umieść miskę pod dozownikiem gorącej wody i naciśnij przycisk, aby rozpocząć. Urządzenie zacznie dozować niewielkie ilości ciepłej wody. Następnie wskaźnik filtra AquaClean zacznie świecić na niebiesko, co oznacza, że filtr wody AquaClean został aktywowany.

