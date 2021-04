Filtr jest zatkany

Jeśli filtr odkurzacza Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max jest brudny, może to wpłynąć na działanie odkurzacza.



Aby uzyskać optymalną moc czyszczenia, wyczyść filtr, wykonując poniższe czynności:



1. Wyjmij z urządzenia pojemnik na kurz.

2. Wyjmij filtr spod pojemnika na kurz.

Uwaga: w skład filtra wchodzi filtr zwykły i separator piany. Filtr zwykły nie nadaje się do mycia. Separator piany można myć wodą.

3. Odłącz separator piany od filtra zwykłego.

4. Umyj separator piany wodą i odstaw do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga: wysusz całkowicie separator piany przed włożeniem go do urządzenia.

5. Filtr zwykły należy wyczyścić, opukując go.

6. Połącz filtr zwykły z separatorem piany i umieść z powrotem pod pojemnikiem na kurz.