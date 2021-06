Filtr jest zatkany

Pod szczotką odkurzacza Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo i PowerPro Aqua mogą utknąć włosy lub brud. Może to spowodować jej zablokowanie.



Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności w celu wyczyszczenia szczotki odkurzacza:



1. Wyłącz urządzenie i wyjmij filtr, klikając jego przycisk.

2. Wyjmij separator piany.

3. Umyj separator piany pod bieżącą wodą.

4. Pozostaw filtr do wyschnięcia na 24 godziny przed ponownym umieszczeniem go w urządzeniu.