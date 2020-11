Philips Pedi Advanced 

" Do tej pory używałam również elektronicznego pilnika, ale ten bije go na głowę pod każdym względem. Jest cichy, bardzo ergonomiczny , a kształt końcówki pozwala na usunięcie zgrubiałego naskórka na powierzchni całej stopy. Można go ładować, co jest jego ogromna zaletą - siła jego pracy jest za każdym razem jednakowa i nie maleje w trakcie zabiegu, czego nie mogę powiedzieć o moim poprzednim pilniku na baterie"

Patrycja1609