Wbudowana kamera i głośniki

Wbudowana kamera i głośniki czynią ten mały ekran dotykowy prawdziwie uniwersalnym, inteligentnym rozwiązaniem. Użyj go do pomiarów oglądalności w handlu detalicznym, analizy liczby klientów i nie tylko. Wykorzystaj moc aplikacji Android opartych na sztucznej inteligencji do wyświetlania treści dostosowanych do odbiorcy. Możesz też po prostu użyć ekranu do prowadzenia wideokonferencji.