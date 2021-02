Zasilanie odpowiednie do zastosowań medycznych to gwarancja bezpieczeństwa dzięki niskim poziomom emisji

Podstawowy poziom bezpieczeństwa, niezbędna wydajność i niezawodność to podstawowe wymogi w profesjonalnym środowisku medycznym. W przeciwieństwie do standardowych telewizorów, telewizor HeartLine firmy Philips wykorzystuje specjalne zasilanie do zastosowań medycznych w celu spełnienia powyższych wymogów. Telewizor jest zgodny ze standardem EN/IEC 60601-1, co stanowi gwarancję podstawowego poziomu bezpieczeństwa i niezbędnej wydajności. Poza tym telewizor ten jest zgodny ze standardem EN/IEC 60601-1-2 dotyczącym promieniowania elektromagnetycznego i kompatybilności. Zgodności z tymi standardami wymagają szpitale i kliniki z wielu krajów.