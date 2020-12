1 wejście HDMI z funkcją EasyLink, zapewniającą pełną kompatybilność z sygnałem Full HD

Funkcja EasyLink wykorzystuje standardowy protokół HDMI CEC do udostępniania funkcji między podłączonymi urządzeniami a telewizorem. Dzięki EasyLink do sterowania głównymi funkcjami telewizora i podłączonych urządzeń potrzebny jest tylko jeden pilot. Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem, zapewniając najwyższą jakość obrazu. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP. Wejście HDMI umożliwia podłączenie źródła sygnału HD, np. dekodera HD, odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier czy cyfrowej kamery wideo.